Die Landauer Akademiegespräche 2023 starten am Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr, im Alten Kaufhaus. Unter dem Titel „Mit Armut Stimmung machen – Versuchungen des Populismus“ wird laut Mitteilung der Evangelischen Akademie der Pfalz mit Kathrin Uhlemann, Oberbürgermeisterin der Stadt Niesky (Sachsen), und Politikwissenschaftler Professor Dr. Frank Decker, Universität Bonn, unter anderem darüber diskutiert, welche politischen Konzepte dem Populismus den Wind aus den Segeln nehmen können und was zum Aufstieg des Populismus in den vergangenen Jahren geführt hat. Der Titel der diesjährigen Reihe lautet „Arm und Reich“. Die weiteren Veranstaltungen: „Reichtum als moralisches Problem – Mildtätigkeit und Steuerpflicht “, „Umverteilen – Wachsen – Verzichten: Strategien der Sozialpolitik“ und „Reiches Deutschland – Arme Welt: Entwicklungshilfe in Zeiten der Krise“. Für die Landauer Akademiegespräche zeichnen das Frank-Loeb-Institut an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, die Evangelische Akademie der Pfalz und die Stadt Landau verantwortlich.

Info



Der Eintritt zu den Veranstaltungen im Alten Kaufhaus ist frei. Für den Auftakt am Mittwoch, 15. Februar, können sich Interessierte bis zum 13. Februar per E-Mail an veranstaltungen@eapfalz.de anmelden.