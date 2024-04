Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos ist es am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der A65 in südliche Fahrtrichtung gekommen. Verkehrsbedingt musste eine Frau mit ihrem Auto in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben bremsen. Der Fahrer des Wagens dahinter bemerkte dies zu spät und fuhr auf, teilt die Polizei mit. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur gesperrt werden. Dies führte zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei. Einer der Unfallbeteiligten musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.