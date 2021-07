Am Donnerstag ist ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Kreis SÜW gegen 16.45 Uhr in der Siemensstraße in Bad Bergzabern in Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Bad Bergzabern geraten. Bei der Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet, informiert die Polizei.