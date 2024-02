Wesentlich schlimmer hätte ein Unfall am Mittwoch auf der Bundesstraße bei Hochstadt in Richtung Speyer ausgehen können. Wie die Polizei berichtet, fiel ein 18-Jähriger am Steuer eines Citroen kurz nach dem Kreisverkehr in Sekundenschlaf und kam mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er auf die Fahrbahnbegrenzungsblöcke. Am Wagen entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von 7500 Euro, der 18-Jährige blieb unverletzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten, seinen Führerschein ist er erst einmal los.