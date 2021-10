Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet, der sich erst nach etwa einer Stunde wieder auflöste. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 63-jähriger Autofahrer, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, einen Lastwagen überholt. Er wollte die Ausfahrt auf die B10 in Fahrtrichtung Annweiler nehmen, weshalb er die rechte Fahrspur wechselte. Beim Wiedereinscheren schnitt er den Lastzug, der daraufhin abbremsen musste. Der Fahrer wich zudem auf die linke Fahrspur ab, kollidierte dabei aber mit einem Wohnmobil, das bereits zum Überholen angesetzt hatte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.