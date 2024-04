Der Landtagsabgeordnete Sven Koch (CDU) mahnt Maßnahmen zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz an. „Das Land muss dringend mehr Studienplätze für Medizin schaffen, um dem drohenden Ärztemangel vor allem im ländlichen Bereich entgegenzuwirken“, so Koch. Auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten antwortete die Landesregierung, dass in der Südpfalz (genauer im sogenannten Mittelbereich Kandel/Wörth und Landau) über 78 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte mindestens 50 Jahre und älter sind. Dies bedeutet, dass die meisten in den kommenden Jahren ins Rentenalter kommt. Koch betont, dass diese Tatsachen der Landesregierung seit vielen Jahren bekannt seien. Schon vor etwa 20 Jahren habe die Landesärztekammer vor einem drohenden Ärztemangel bei Nachbesetzungen gewarnt. Koch bekräftigt daher die langjährige CDU-Position, mehr Ärztinnen und Ärzte auszubilden. In ländlichen Bereichen unternähmen die Kommunen große Anstrengungen, um Mediziner im Ort zu halten. Doch das bringe nichts, „wenn mangels Studienplatzkapazitäten keine Ärzte da sind“, so der Landtagsabgeordnete. Er fordert daher, weitere Studienplatzkapazitäten für die Humanmedizin in Rheinland-Pfalz zu schaffen und zu finanzieren. Die Zeit dränge, weil das Studium mindestens sechs Jahre dauere. Koch klagt: „Bereits heute ist die Entwicklung der hausärztlichen Versorgung in der Südpfalz mehr als besorgniserregend.“