Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Fußball-Verbandsligisten FSV Offenbach waren sie nach der 0:3-Niederlage beim TuS Marienborn etwas ratlos. Sportdirektor Michael Wachler nannte die Leistung „einfach bodenlos“. Am Sonntag kommt die TSG Bretzenheim (15.30 Uhr).

„Alle hatten schwere Beine, wirkten müde und schlapp. Das war nicht die Mannschaft, die in den letzten Wochen so überzeugt hat“, so Trainer Daniel Jahnke. Zuversichtlich stimmt