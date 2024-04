Im BBV Landau spielt ein Pfalzmeister. Die U16-Jugend gewann das Finalturnier der Bezirksklassen, nachdem sie in der Meisterschaftsrunde groß aufgetrumpft und Platz eins erreicht hatte. Hannah Schopp, selbst noch in der U18 des BBV aktiv, formte als Nachwuchstrainerin eine Einheit, die mächtig auf den Putz haute. In Haßloch zeigte die Mannschaft dreimal große Nervenstärke. Im ersten Match behauptete sie sich mit 61:55 gegen die gastgebenden Gorillas. Befeuert wurde die gute Laune durch das zweite Erfolgserlebnis – ganz knapp mit 49:46 gegen den Meister der Gruppe 1, den TV Ramstein. Gegen die TSG Maxdorf folgte ein 69:66. Die meisten Treffer für Landaus U16-Team in der Pfalz-Klasse erzielten Daniel Grauberger (148 Punkte), Kuno Hutter (116) und Aaron Carter (105).