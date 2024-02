Den Mannschaften des TV Bad Bergzabern steht an diesem Wochenende ein anspruchsvolles Programm ins Haus.

Ein sehr schweres Auswärtsspiel steht den Männern des TV Bad Bergzabern bevor: In der Regionalliga Südwest wartet am Sonntag um 17.30 Uhr der heimstarke MTV Kronberg. Die Hessen haben zwar bereits sieben Siege auf dem Konto, als Tabellenneunter aber noch nicht ganz den Klassenverbleib abgesichert. Punkte zu verschenken, hat der kommende TVB-Gegner also nicht. Die Mannschaft um Spielertrainer Jeremy Black will nach der zuletzt schwachen Leistung und der vermeidbaren Heimniederlage gegen Topteam TV Langen II eine Reaktion zeigen und wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Seit dem schwachen Saisonstart führte der Weg für die Black-Schützlinge bislang nur nach oben. Der aktuell starke vierte Platz will Bergzabern verteidigen. Wie Routinier Jan Wroblewski es nennt, das Mindestziel: „Wir sind ehrgeizig. Wir sehen uns als Team durchaus unter den Top-Drei der Liga. Das haben wir bei den letzten Spielen noch im Visier. Vielleicht geht da noch etwas.“

Beim Aufstiegsanwärter

In der Basketball-Oberliga sind die Korbjägerinnen des TV Bad Bergzabern beim Tabellenzweiten BBC Linz (Samstag, 18 Uhr) zu Gast. Mitte November staunten alle nicht schlecht – die TVB-Frauen, der eigene Anhang die ganze Liga-Konkurrenz. So schaffte der starke Aufsteiger aus der Südpfalz das Kunststück, den Titelanwärter Linz mit 66:25 aus der Halle zu fegen. Ein Höhepunkt in der bislang erfolgreichen Saison – dank einer starken Leistung, einer echten Gala. Aber dadurch begünstigt, dass die Rheinländerinnen auf zwei Leistungsträgerinnen verzichten mussten. Es war ein Ausrutscher – mit insgesamt zwölf Siegen bei nur zwei Niederlagen ist der Basketballclub seiner Ausnahmerolle in der Liga sonst gerecht geworden und kämpft mit dem ungeschlagenen Spitzenreiter ATSV Saarbrücken immer noch um den Titel und den Regionalliga-Aufstieg. Um die letzte Chance bei wenigen noch ausstehenden Partien zu wahren, darf Linz sich keinen zweiten Ausrutscher gegen den Bad Bergzabern erlauben.