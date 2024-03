Das erste Saisonfinale steigt in der 2. Basketball-Regionalliga in eigener Halle: Am heutigen Samstag um 18 Uhr (VG-Halle) spielt der TV Bad Bergzabern gegen den BC Neu-Isenburg. Die TVB-Cracks können ihre starke Runde vergolden. Den zweiten Saisonhöhepunkt gibt es direkt nach Ostern.

Das Hinspiel im Dezember gewann der Turnverein knapp 74:72. Die Hessen, Tabellenachter, feierten vergangene Woche einen 92:58-Kantersieg gegen die besser postierte SG TV Dürkheim/BI Speyer und damit auch den sicheren Klassenverbleib. Die Südpfälzer kletterten mit dem Auswärtserfolg beim ACT Kassel auf den dritten Platz und wollen diesen für die Geschichtsbücher behalten.

Neu-Isenburg hat keine überragenden Stars oder Einzelunterhalter – dafür aber ähnlich wie der Turnverein eine intakte Mannschaft, in der gleich sechs Spieler im Schnitt zweistellig punkten.

Die Pokalendrunde auf Landesebene wird in Trier in der Sporthalle am Mäusheckerweg gespielt. 2022 war das Top-Four-Finale in Bad Bergzabern und 2023 in Mainz. Jedes Mal gewann der TVB.

„Ich will den Titel auch zum dritten Mal. Dreimal hintereinander – das haben noch nicht so viele geschafft“, macht Philipp Behrendt klar, dass die Runde mit dem letzten Regionalliga-Spieltag noch nicht vorbei ist.

Gegner im Pokal-Halbfinale ist die SG Lützel-Post Koblenz II, Tabellenzweiter der Oberliga (Samstag, 6. April, 16 Uhr). Im zweiten Halbfinale treffen MJC Trier und ASC Mainz aufeinander. Die Sieger treten am Sonntag, 7. April, um 15.30 Uhr gegeneinander an. uwe