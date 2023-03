Happy End für den TV Bad Bergzabern in der 2. Basketball-Regionalliga: Mit dem sechsten Sieg in Serie machte er am letzten Spieltag der Saison den Klassenverbleib perfekt. In dem Wahnsinnssaisonfinish war der 68:63 (31:24)-Sieg am Sonntagabend beim Tabellenzweiten TV Langen II Gold wert, da die härtesten Kontrahenten ASC Mainz und SG Lützel-Post Koblenz II ebenfalls ihre Heimspiele gewannen und bei einer TVB-Niederlage an den Südpfälzern in der Tabelle vorbeigezogen wären.