Der TuS 08 Schaidt hat im Fußball-Verbandspokal für eine Überraschung gesorgt: 4:2-Sieg gegen den klassenhöheren FVP Maximiliansau. Der Bezirksligist hatte mehr Spielanteile, doch Jannik Schlindwein konnte nur zum 1:2 (41.) und zum 2:3 (73.) verkürzen. Das französische Brüderpaar Ayoub (7. und 9.) und Yassine Jamal (84.) sowie Adnan Rrahmani (84.) schossen die Schaidter Tore. „Wir haben konzentriert gearbeitet und hinten nichts zugelassen“, so Schaidts neuer Coach Ersan Ucal. Der VTG Queichhambach gewann mit 5:2 beim TSV Landau aus der B-Klasse West. Tore: 1:0 Safak Metin (11.), 1:1, 1:2 Maximilian Wilhelm (35. und 42.), 1:3 Christian Schumacher (53.), 2:3 Ali Albari, 2:4 Daniel Kopf (86.), 2:5 Kevin Dausch (90.). Am 10. August spielen in der zweiten Runde: VTG Queichhambach - FSV Offenbach, TuS 08 Schaidt - SV Rülzheim, SV Minfeld - TSG Jockgrim, SV Geinsheim - 1. FC Lustadt (alle 18 Uhr), VfB Hochstadt - SV Viktoria Herxheim (18.30 Uhr), SG Klingenmünster/Göcklingen - TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim (19 Uhr). Der Sieger aus TuS Knittelsheim - FC Phönix Bellheim empfängt den SV Büchelberg. Dieser Termin steht noch nicht fest.