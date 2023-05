Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Mannschaft des TSV Landau sind Spieler aus sieben verschiedenen Nationen. Vor einem Jahr sind sie in die B-Klasse aufgestiegen. Jetzt stehen sie dort vorzeitig als Meister fest. In der nächsten A-Klasse-Runde gibt es wieder ein Stadtduell.

In der kommenden Saison gibt es wieder ein Landauer Stadtduell in der Fußball-A-Klasse Süd. Der TuS Wollmesheim kann sich auf die Spiele gegen den nach der Runde aufsteigenden TSV Landau freuen. Die