„Wir hatten uns etwas anderes für das Derby vorgenommen“, sagte Anne Pfirrmann vom TV Wörth nach dem Spiel in der Handball-Oberliga der Frauen gegen die Südpfalz Tiger aus Bellheim. Der Tabellenletzte hatte mit 18:27 (7:12) verloren.

Die Schwächen der Gastgeberinnen traten nach dem 5:7 hervor: Queren Audrey Scholtes scheiterte beim Siebenmeter, Angelique Götz brachte eine freie Chance nicht unter, Johanna Schlemilch traf den Pfosten. Schlemilch verkürzte noch mit einem Siebenmeter auf 6:7 (19.), bis zur Pause waren die Gäste aber weg. Lena Frohn und Larissa Freund trafen doppelt für die Südpfalz Tiger.

Nach dem Wechsel kam Wörth auf 10:13 heran, aber es wurde nicht besser. Im Angriff wurden Bälle verloren, gab es kaum ein gutes Anspiel an den Kreis. So konnten die Südpfalz Tiger mit Kontern wegziehen: 12:23 (51.). Christoph Morio, der Trainer der Tiger, sprach danach von einem „komischen Spiel, bei dem wir Probleme mit den Drei-Minuten-Angriffen von Wörth hatten. Bei uns war auch zu wenig Bewegung im Spiel gegen die 5-1-Abwehr.“ Anne Pfirrmann: „Wir haben nicht den Zugriff in der Abwehr gefunden, im Angriff zu viele Fehler gemacht und keine klare Zuspiele an den Kreis gehabt. Das waren zu leichte Fehler, und die Konter konnten wir nicht unterbinden.“

Am Samstag holen die Wörtherinnen das Heimspiel gegen den Tabellen-11. FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott nach (18 Uhr).