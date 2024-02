Die „Lilanen“ leben noch: Schlusslicht SV Rülzheim belohnte sich für seinen aufopferungsvollen Kampf im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz gegen den TuS Mechtersheim II.

Die „Lilanen“ leben noch: Schlusslicht SV Rülzheim belohnte sich für seinen aufopferungsvollen Kampf mit einem Punkt beim 5:5 (1:1) im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz gegen den Rangsiebten TuS Mechtersheim II. Für die Südpfälzer wäre sogar mehr drin gewesen. Doch der ausgelaugte Andreas Kuhn musste wegen eines Virusinfekts nach einer knappen Stunde vom Feld. Der 40-jährige spielende Cotrainer war bester Akteur, gewann jedes Kopfballduell und hatte seine Abwehr hervorragend organisiert. Mike D’Urso brachte mit einem Distanzschuss unter die Latte die Gastgeber in Führung (10.). Kurz vor der Pause egalisierte der auffälligste Gästespieler Gabriel Rodrigues Fernandes.

Mit offenem Visier

Nach der Pause spielten beide Teams mit offenem Visier. Mit einem Heber von der Strafraumgrenze in den Torwinkel erzielte Robin Dränkow das 2:1 (52.), Julian Tchokodeu glich aus kurzer Distanz nach einem Eckball erneut aus. Mit seinem zweiten Treffer per Abstauber nach haltbarem Flachschuss von Alessio Asciutto markierte Dränkow das 3:2. Der unsichere TuS-Keeper Philipp Lutz öffnete vor dem 4:2 von Joker Yassin Triebel das kurze Eck (67.). Mit zwei weiteren Treffern, einem Kopfball nach Linksflanke von Lucas Lagatie und einem von Justin Schardt an ihm verursachten Foulelfmeter, drehte Fernandes die Partie. Der frühere Offenbacher Gustavo Felix Rudy erzielte per Abpraller nach einem von SVR-Keeper Dennis Karn abgewehrten Fernandes-Schuss das 4:5 (82.).

Als Dränkow in der Nachspielzeit nach ungestümer Attacke gegen Lutz Rot sah, schien das Spiel gelaufen. Dann wurde Schardt im Strafraum zu Fall gebracht. Mit der letzten Aktion der Partie verwandelte Almir Berisha den berechtigten Strafstoß zum 5:5. SVR-Coach Heil: „Ich bin einfach brutal stolz auf die Jungs, sie haben bis zur letzten Sekunde an sich geglaubt.“

Spiele am Sonntag

Am Sonntag (15 Uhr) geht es für den SVR zum Rangachten SV Rot-Weiß Seebach. Zur gleichen Zeit spielen: TuS Schaidt - FV Freinsheim, TuS Niederkirchen - VTG Queichhambach und FC Lustadt - BSC Oppau.