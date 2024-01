Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

15 Kilometer werden nicht oft gelaufen, in Rheinzabern ist es eisig. So schnell wie noch nie war am Sonntag Melina Wolf auf diesem Abschnitt der dreiteiligen Winterlaufserie. Von den Männern gewinnt einer, der gar nicht geplant hatte, alle Teile zu laufen. Am 11. Februar ist der 20-Kilometer-Lauf.

Der zweite Teil der Winterlauf-Serie des TV Rheinzabern machte ihrem Namen alle Ehre. Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und dazu stellenweise ein eisiger Wind waren am Sonntagmorgen schon eine Herausforderung