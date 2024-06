Bei den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften befreien sich einige vom Normerfüllungsdruck. Sprinterin Sevetlana Da Silva gelingt eine Punktlandung.

Sebastian Hanß vom TV Bad Bergzabern sicherte sich mit Rekordweite 14,85 Meter auch bei den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften den Sieg im Kugelstoßen. Einige Südpfälzer befreiten sich vom Normerfüllungsdruck.

Julian Weis vom LCO Edenkoben lief als Sieger über die 400 Meter in 51,06 Sekunden neue Bestzeit, sein Teamkollege Leo Naumer war über die 400 Meter Hürden in 59,97 Sekunden nicht zu schlagen.

Rebecca Riedel gewinnt

Landaus Stabi Dennis Schober sicherte sich den Titel mit fünf Metern vor seinem Trainingspartner Moe Patisson. Der 4 x 100-Meter-Staffelsieger kommt von der Startgemeinschaft Nußdorfer-Germersheim-Deidesheim mit Wien-Clauß-Ravichchandran- Sorokin in 44,15 Sekunden.

Im Frauenbereich siegte Rebecca Riedel von der LG Rülzheim über 1500 Meter in 5:00,56 Minuten.

DM-Quali über die Hürden

Starkes Abschneiden bei der männlichen Jugend U18. Das Startgemeinschaftsteam Oehl-Lindemann-Reiß- Valion lief in 43,13 Sekunden als Sieger ins Ziel. Luca Andres vom TVN gewann in dieser Gruppe das Speerwerfen und ist Vize im Kugelstoßen mit 12,22 Metern. Er war trotz überlegenem Hürdensieg in 15,32 Sekunden nicht zufrieden, da er wieder knapp die Norm für die „Deutschen“ verpasste. TVN-Kollege Clemens Pfadt freute sich nach 57,51 Sekunden über die DM-Quali auf der 400-Meter-Hürdenstrecke.

Weitere TVN-Siege gingen an Johannes Brandherm im Diskus und Frederik Bender, der sich im Dreisprung auf 11,95 Meter steigerte. Nach längerer Abwesenheit auf der Laufbahn ist Moritz Götten, der für die Landau Running Company startet, U18-Doppelmeister in 2:07,54 Minuten über 800 und in 4:37,36 Minuten über 1500 Meter. Nach dem Ausscheiden über seine Spezialstrecke 110 Meter Hürden belegte Jan Grammer vom ASV Landau den zweiten Platz mit 11,71 Sekunden im 100-Meter-Finale. Philip Kreusch vom ASV gelang im Stabhochsprung mit 3,70 Metern die Quali für die deutschen Meisterschaften U16.

Punktlandung

Groß war die Erleichterung bei der Germersheimer Sprinterin Sevetlana Da Silva, da sie beim Sieg über 200 Meter nach mehreren Anläufen genau die DM-Norm der U18, 25,70 Sekunden, erreichte. In beiden Wurfbewerben war Lea Braun vom LCO Edenkoben nicht zu übertreffen. 13,06 Meter erzielte sie im letzten Kugelstoßdurchgang und warf mit 34,75 Metern Bestweite im Diskus.

Drei Titel im Stabhochsprung

Gleich drei Titel gingen im Stabhochsprung an TVN-Schüler: Paul Sarter übersprang in der Gruppe M13 2,25 Meter, Anton Seitz (M15) überquerte 3,55 Meterm und Liana Sorokin (W15) überwand 2,45 Meter.

In der Klasse M13 war Aaron Weber vom TVN schnellster 800-Meter-Läufer. Vom TV Wörth konnte sich Daniel Buchalik im Diskus und im Speer in die Siegerliste eintragen. In der M12 gingen Titel an seine Teamkollegen Samuel Hessert (Hürdensprint, Diskus) sowie Vincent Kulis (Kugel und Speer) und an Florentin Brand (LG Rülzheim, 800 Meter).

Mit Mia Vogt kommt die beste Hochspringerin der Gruppe W13 von der TS Germersheim. Natalie Brunner vom ASV Landau stieß die Kugel am weitesten. Beste Hürdensprinterin war Jule Treier vom TV Nußdorf, die sich noch einen Staffelsieg holte.