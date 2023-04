Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 500 Karten sind für das Länderspiel in Landau verkauft. Platz gibt es für 750 Zuschauer. Die letzten Vorbereitungen laufen für die Partie Deutschland gegen Ukraine. Für die Spieler werden Matten organisiert. Eine wiegt 210 Kilogramm.

Miranda Wilson, Fabian Roth und Julia Meyer sind drei der deutschen Spieler am Badmintonabend am Dienstag, 25. April, in Landau in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule. Deutschland spielt