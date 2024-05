Was die erste Phönix-Mannschaft immer wieder verpasst, hat die zweite geschafft: Sie ist Meister. Mit dem 20. Saisonsieg hat die Elf von Dennis Faust vorzeitig den Deckel draufgemacht. In der Fußball-C-Klasse Ost stellt der FC Phönix Bellheim II den besten Angriff (93 Tore) und die beste Abwehr (19). Kevin Pilarski (17), Sebastian Lutz (14), Ahmad El-Dor (12) und Felix Sitter (7) schossen mehr als die Hälfte der Tore der Mannschaft, die einmal verlor, im September in Leimersheim. Nach dem 2:1-Sieg gegen Erlenbach II knallten die Korken. An diesem Wochenende ist die Elf spielfrei, am 12. Mai erwartet sie den Verfolger SV Hatzenbühl II – der gratulieren darf. Bei der Meisterschaft der zweiten Bellheimer Mannschaft 1959 spielte die erste in der 1. Amateurliga Südwest. 1962 stieg diese in die II. Division und spielte wenig später in der Regionalliga. Wenn das kein Omen ist.