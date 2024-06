So souverän ist Oleg Zernikel schon lange nicht mehr im Stabhochsprung aufgetreten.

Im Flug hat der 29-Jährige vom ASV Landau bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom die Qualifikation für das Finale genommen. Eine Stunde lag am Montag zwischen seinem ersten Sprung um 11.07 Uhr und seinem zweiten Sprung. Locker und entspannt stieg er ein: 5,45 Meter, kein Problem. Er war der Erste, der 5,60 Meter überquerte und die Faust ballte. Er sei zuversichtlich, an die 5,80 Meter heranzugehen, sagte er im Interview.

So locker war in der Quali kaum ein anderer. Der Norweger Pål Haugen Lillefosse verletzte sich beim Einspringen. Ex-Weltmeister Pawel Wojciechowski (Polen) scheiterte an 5,45 Metern, Bo Kanda Lita Baehre (Bayer Leverkusen) an 5,60 Metern. Sechs weitere Athleten erreichten in Zernikels Gruppe das Finale, darunter Überflieger Armand Duplantis (Schweden), der bei 5,60 einstieg, und Ersa Sasma (Türkei). In der zweiten Gruppe qualifizierten sich Torben Blech (Leverkusen), Piotr Lisek (Polen) und vier andere. Weil nur 13 Athleten über 5,60 Meter kamen, wurde auf eine weitere Höhe verzichtet. Das Finale steigt am Mittwochabend.