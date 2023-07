Salto auf der Matte, Dankesgrüße ans Publikum: Oleg Zernikel vom ASV Landau hat nach seinem zweiten Platz bei den deutschen Stabhochsprung-Meisterschaften am Freitagnachmittag am Rheinufer in Düsseldorf ein neues Ziel vor Augen: die WM im August in Budapest. 5,65 Meter als Bestätigungsnorm müsste er im Juli schaffen. Nach guten Sprüngen über 5,32 und 5,52 Meter (Saisonbestleistung) war der 28-Jährige, der im Juni in die Saison gestartet ist, gestern mit Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) im Kampf um Gold und Silber. Zernikel, der deutsche Meister von 2021, blieb nach Stabwechsel für den allerletzten Versuch an 5,67 Metern hängen, Lita Baehre, der deutsche Meister von 2022, begann eine Schau: 5,77 Meter, 5,82 Meter (höher als die WM-Norm). An 5,92 Metern scheiterte der 24-Jährige. Senioren-35-Hallenweltmeister Dennis Schober flog über 5,02 Meter und war mit drei anderen Achter im 14-köpfigen Starterfeld.