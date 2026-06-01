Der große Knall in Büchelberg erfolgt nur wenige Tage vor dem ersten Relegationsspiel zur Verbandsliga: Trainer Kevin Apfel ist raus. Der Nachfolge steht schon fest.

Vor dem ersten Relegationsspiel der Vizemeister um den Aufstieg in die Verbandsliga am Dienstag (19 Uhr) zu Hause gegen den West-Zweiten SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied hat sich der SV Büchelberg von Cheftrainer Kevin Apfel und seinem Assistenten Marcel Adel getrennt.

Auch Apfel äußert sich zur Freistellung

Bevor ab Sommer wie geplant der frühere Offenbacher Übungsleiter Daniel Jahnke übernimmt, springt für die Dauer der Relegation der dritte Vorsitzende Volker Brecht in die Bresche. Hauptgrund für die Trennung war die 2:4-Niederlage gegen den VfR Grünstadt im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft am vergangenen Mittwoch in Speyer.

Der SVB hatte bis zur 86. Minute mit 2:0 geführt, mehrere Verantwortliche hatten unmittelbar nach Abpfiff ihren Unmut über die nach ihrer Ansicht zu frühen Auswechslungen des Sturmduos Jonah Eckert/Yannick Schneider geäußert.

Dritter Anlauf soll sitzen

Der Büchelberger Brecht war in zwei Amtszeiten fast zwei Jahrzehnte Präsident des Bienwaldclubs, zu Beginn seiner ersten Amtszeit spielte sein Heimatverein noch in der C-Klasse. Brecht erklärte gegenüber der RHEINPFALZ: „Wir stehen jetzt nach zwei gescheiterten Anläufen zum dritten Mal in Folge in der Relegation. Wir waren uns in der Vereinsführung einig, dass die Mannschaft vor diesen Spielen einen neuen Impuls braucht. Das haben wir Kevin in einem langen Gespräch mitgeteilt.“

Auch Apfel äußerte sich zu der heftigen Entscheidung so kurz vor den entscheidenden Spielen: „Ich habe die Entscheidung des Vereins akzeptiert. Doch ich hätte nach elf Jahren mit den Jungs gemeinsam diese beiden Spiele noch gerne über die Ziellinie gebracht.“

Rückserie hilft Mannschaft aus der Nordpfalz

Die Gäste aus dem Nordpfälzer Bergland, westlich von Bad Kreuznach, sicherten sich Dank einer fulminaten Rückserie noch den zweiten Platz in der Landesliga West hinter Meister VfR Baumholder.

Nach der Hinrunde hatten sie noch zwölf Zahler Rückstand auf Herbstmeister SC Hauenstein, vor vier Wochen fügten sie dem VfR Baumholder mit 5:1 die einzige Niederlage in diesem Jahr hinzu.

Die SG spielte bereits ab 2019 drei Jahre in der Verbandsliga. Die junge Mannschaft wird von den drei Routiniers Alexander Tiedtke, Maurizio Lörsch und Marc André Schneider angeführt. Das Trio bringt Erfahrung aus höheren Klassen mit. Trainer Jens Bohr hat die Büchelberger mit mehreren seiner Spieler in Speyer unter die Lupe genommen. Welche Eindrücke hat er mitgenommen? „Wir treffen auf eine körperlich robuste Elf mit viel Qualität. Doch mit uns hatte wahrlich niemand da oben gerechnet, deshalb freuen wir uns einfach auf das Kräftemessen. Die Jungs haben keinerlei Druck und können völlig befreit aufspielen.“

Erinnerungen an dramatische Relegationsspiele

Die Südpfälzer sind 2024 am SC Hauenstein und im vergangenen Jahr am TuS Hohenecken gescheitert. Die dramatischen Bilder vom dritten Spiel in Pfeddersheim sind noch jedem SVB-Fan schmerzlich in Erinnerung: Mehmet Bozkurt verschoss einen Elfmeter, in der sechsten Minute der Nachspielzeit kassierten die Blau-Weißen das 0:1 durch einen direkten Freistoß von Dennie Reh. Büchelbergs sportlicher Leiter Daniel Ochsenreiter gibt sich dennoch zuversichtlich: „Wenn wir die Leistung der ersten 75 Minuten gegen Grünstadt wiederholen, glaube ich fest an einen Sieg am Dienstag.“ Der reaktivierte Abwehrchef Bernhard Benneter musste wegen einer Wadenverletzung in Speyer ausgewechselt werden, sein Einsatz ist sehr fraglich.