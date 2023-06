Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vorher noch darüber gesprochen, passiert Alessa-Catriona Pröpster vom RV Offenbach bei der Bahnrad-DM das, was nicht in Frage kam: ein Sturz in Cottbus. Sie kann darüber lachen. Großes steht bevor in der U23-Klasse. Zwei junge Frauen vom RSV Rheinzabern zeigen, dass sie zu den Besten gehören.

Rein sportlich gesehen, steht Alessa-Catriona Pröpster vom RV Offenbach in den Einzeldisziplinen nach den deutschen Bahnradmeisterschaften in Cottbus mit leeren Händen da. Im Teamsprint