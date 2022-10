Roland Schmidt, Erfinder des Kandeler Bienwald-Marathons, feiert an diesem Mittwoch seinen 80. Geburtstag. In Thüringen geboren, kam Schmidt als Kind mit seiner Familie hierher. Nach der Bankkaufmann-Ausbildung begann er ein Lehramtsstudium, das ihn als Grundschullehrer nach Hagenbach und Rheinzabern führte, wo er bis 2005 unterrichtete. Als Läufer brachte es Schmidt über 5000 und 10.000 Meter auf etliche Teilnahmen an deutschen Meisterschaften, als Seniorenläufer gar zu Europa- und Weltmeisterschaften. 1991 gewann er in Turku über 5000 Meter die Bronzemedaille in der M45. 1976 hob Schmidt den Bienwald-Marathon aus der Taufe, bis 2020 war er Organisationschef. Seinen Ehrentag feiert Schmidt auf Usedom. Nach der Rückkehr gibt es eine Feier im Familien- und Sportlerkreis.