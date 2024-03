Der TV Offenbach traut sich was, mit seiner B-Jugend will er die Handball-Bundesliga in die Südpfalz holen.

Seit vielen Jahren steht der TV Offenbach für exzellente Jugendarbeit. Jetzt arbeitet er am großen Traum: Durch die Einführung einer B-Jugend-Bundesliga in der Saison 2024/25 hat sich eine Tür aufgemacht, und der TVO will die Chance nutzen, sich gegen die Besten aus ganz Deutschland zu beweisen. Der Verein schafft Strukturen, damit Handballtalente qualifiziert ausgebildet, optimal begleitet und auf die Herausforderungen auf höchstem Niveau vorbereitet werden. Gemeinsam und miteinander, das ist „Der Offenbacher Weg“, der seit dieser Saison auch den Nackenbereich der neuen Jugend-Trikots ziert.

„Wir verstehen uns beim TVO als große Familie und versuchen, unseren Spielerinnen und Spielern, aber auch deren Eltern ein ganzheitliches Konzept zu bieten“, so Offenbachs Sportlicher Leiter Jugend Heiko Pabst. „Das Ganze soll authentisch, ehrlich und nachhaltig gelingen. Dabei ist uns natürlich bewusst, dass wir ein Ausbildungsverein sind, da kennen wir unsere Grenzen ganz genau.“

Termine für die Qualifikationsspiele zur B-Jugend-Bundesliga auf Rheinland-Pfalz-Saar-Ebene sind der 18. und 19. Mai. Der Sieger ist direkt qualifiziert, der Zweite und der Dritte spielen eine Nachqualifikation mit Hessen am 25./26. Mai.