Beim 24. Landau Stabhochsprung-Meeting gibt es einige Merkwürdigkeiten. Wir haben sie zusammengefasst.

Stäbe

Der amerikanische Springer Matt Ludwig hat seine Stabhochsprungstäbe vorsorglich für das Meeting am 23. August in Jockgrim in Landau gelassen. ASV-Trainer Jochen Wetter wird sie ihm transportieren.

Zuschauer

Auch von weit außerhalb kamen Zuschauer. So eine Stabhochsprungruppe aus Ingelheim und ein Edelfan des Stabhochspringens aus Bayern, Bernd Claus.

Unfall

Das Ärzteteam brauchte während des sportlichen Ablaufes nicht aktiv zu werden. Bei den Aufräumarbeiten gab es allerdings einen Unfall: Eine Führungskraft des Organisationsteams erlitt einen Bänderriss im Fußgelenk.

Raphael Holzdeppe

Der Weltmeister von 2013 in Moskau, Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken, musste kurzfristig absagen. Der 32-Jährige wurde positiv auf Corona getestet.

Ergebnis

1. Rutger Koppelaar 5,70 Meter, 2. Piotr Lisek 5,70, 3. Matt Ludwig 5,60, 4. Germán Chiaraviglio 5,60, 5. Oleg Zernikel 5,50, 6. Dominik Alberto 5,50, 7. Pawel Wojciechowski 5,40, 8. Lamin Krubally 5,30, 9. Vincent Hobbie 5,30, 10. Adrian Kübler 5,00 - ohne gültigen Versuch: Daniel Zupeuc, Torben Blech

Der Platz

Im Turnverein sind sie mit der Wahl, auf den Theodor-Heuss-Platz zu gehen, zufrieden. Wird es das Mekka der Veranstaltungsreihe werden?