Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Derbyzeit in der Fußball-Bezirksliga: An diesem Samstag um 16 Uhr trifft der VTG Queichhambach in Gräfenhausen auf den FC Lustadt.

Für die Queichhambacher, die als Titelfavorit gehandelt werden, könnte Neuzugang Leutrim Osaj der entscheidende Spieler werden, um ganz oben anzugreifen. Zuerst einmal ist aber das 0:6 im Verbandspokal