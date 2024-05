Für den TSV Fortuna Billigheim (beim SV Gimbsheim) ist das letzte Saisonspiel in der Fußball-Landesliga ohne größeren Belang, für die anderen südpfälzischen Teams geht es um was. Die TSG Jockgrim braucht zu Hause gegen Wormatia Worms II noch einen Zähler zur Rettung. Punktgleich mit der TSG ist die SpVgg Ingelheim, die den SV Büchelberg empfängt. Der Bienwaldclub könnte mit einem Sieg nach Punkten zu Spitzenreiter VfB Bodenheim aufschließen, wenn der TuS Knittelsheim dort gewinnt. Die Schwarz-Gelben haben sich mit einer sensationellen Halbserie frühzeitig den Ligaverbleib gesichert, in der Rückrundentabelle belegen sie den dritten Platz. „Der Fanbus ist voll. Wir wollen die Partie auf jeden Fall gewinnen, auch wenn einige Spieler fehlen werden“, sagt TuS-Trainer Patrick Richter. Alle Partien am Sonntag um 15 Uhr.