Die Stadt Landau bereitet sich auf den 3. Oktober vor, den großen Läufertag im Jahr ihres 750. Geburtstages. Die Anmeldungen sind an den vergangenen Tagen geklettert, ab 1. Februar gilt ein höherer Preis für die Hauptläufe. Schulen und Kindergärten werden mobilisiert. Die Sicherung wird extern vergeben.

369 für den Marathon, 439 für den Halbmarathon. Die Stadtspitze ist am Donnerstag zufrieden, was sich bis dahin auf der Anmeldeplattform für den Bréal-Marathon am