TV Bad Bergzabern will seinen Siegeszug in der 2. Regionalliga fortführen. Seine Bilanzen und ein Rückkehrer sprechen für dieses Vorhaben. Auch jetzt im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Langen. Der verfügt aber auch über einen Trumpf.

17 Punkte, ein ganz „heißes Händchen“ – besser hätte sich Andrej Schmid seinen Einstand in der Zweiten Basketball-Regionalliga beim 89:66-Sieg seines TV Bad Bergzabern in Weiterstadt nicht vorstellen können. Am Samstag um 18 Uhr (Verbandsgemeindehalle) feiert der Neuzugang nun seine Saisonpremiere im TVB-Trikot vor eigenem Publikum. Und das gleich im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TV Langen II.

Nicht nur die tolle Trefferausbeute, die drittbeste im TVB-Team am vergangenen Wochenende hinter den beiden Topscorern Jeremy Black und Martin Langenfeld (jeweils 22 Zähler), begeisterte das Team und den TVB-Anhang. Schmid brachte bei seiner Ligapremiere auch das Kunststück fertig, gleich fünf Dreier in die gegnerische Reuse einzunetzen – fast die Hälfte aller TVB-Weitwurferfolge (11). Eine famose Bilanz aus der weiten 6,75-Meter-Distanz.

Der Weitwurfspezialist

Schmid knüpfte damit nahtlos an die Form an, die er bereits vor vielen Jahren im Dress der Kurstadt-Korbjäger gezeigt hatte. Nach mehreren Jahren in Karlsruhe, unter anderem bis auf das Level Zweite Liga, kam der Weitwurfspezialist in die Südpfalz zurück – und das auf den letzten Drücker Ende Januar kurz vor Ablauf der Transferperiode. Mit Schmid wird der Turnverein noch vielseitiger und unberechenbarer im Korbabschluss. So besitzen die TVB-Cracks „lange Leuten wie Black und Philipp Behrendt direkt unter den Körben wie auch hochprozentig treffenden Guards auf den Außenbahnen mit Langenfeld, Jan Wroblewski, Eric Bergmann und Johannes Jäger weitere gute Argumente für den Korberfolg und damit den Sieg. Am vergangenen Wochenende trafen mit Black, Behrendt, Schmid, Wroblewski und Bergmann gleich fünf Spieler zweistellig. Mit Black (272), Wroblewski (231), Langenfeld (222), Behrendt (209) und Jäger (123) trafen ebenfalls fünf TVB-Korbjäger im bisherigen Saisonverlauf dreistellig. Bei erst maximal 16 Spielen eine Topausbeute.

Die hessische Abwehr

Durchaus eine Empfehlung, um nicht als Außenseiter ins Wochenend-Topspiel der Regionalliga zu gehen. Denn die Kurstädter (1342) haben mehr Punkte erzielt als der TV Langen II (1279). Doch die Hessen haben einen anderen „goldenen Bereich“ – die Abwehr. Keine Mannschaft kassierte weniger Gegentreffer als der nächste TVB-Gegner. Den Langener Riegel müssen die Jungs um Spielertrainer Jeremy Black erst einmal knacken. Wie schwer das wird, haben die Südpfälzer im Hinspiel erfahren. Damals gelangen ihnen gerade 68 Punkte – bei 90 Gegentreffern. Das erste Saison-Aufeinandertreffen war jedenfalls eine bittere Lehrstunde für den TVB. Das soll dieses Mal deutlich besser klappen. Black fordert wieder eine über die komplette Spielzeit funktionierende, kommunikative und effiziente Verteidigungsarbeit und im Angriff die Durchschlagskraft wie zuletzt in Weiterstadt. Wenn beides gelingt, ist ein Überraschungserfolg gegen den Tabellenzweiten möglich. Den Black-Schützlingen ist aktuell alles zuzutrauen.