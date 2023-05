Es gab Zeiten, da schien der FC Bellheim in der Fußball-A-Klasse Südpfalz der Konkurrenz so weit enteilt zu sein, schien der Titelgewinn reine Formsache zu sein. Inzwischen ist es enger geworden. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt es zum Gipfeltreffen mit dem Rangzweiten TuS Schaidt.

Etwas überraschend verlor der FC Bellheim beim abstiegsbedrohten VfB Hochstadt mit 0:1. „Da ist es uns schlicht und ergreifend nicht gelungen, unsere übliche Leistung abzurufen. Hinzu kam ein Schiedsrichter, der wie im damaligen Pokalspiel in Hochstadt Entscheidungen gegen uns getroffen hat, die der neutrale Zuschauer nicht nachvollziehen konnte“, sagt Phönix-Trainer Steffen Hess. Bellheim führt aber mit einem Vorsprung von fünf Punkten die Tabelle an. Sollte am Sonntag ein Sieg herausspringen, ist die Meisterschaft perfekt.

Grünes Licht für Mihaylov

Entspannt hat sich das Torwartproblem: Radoslav Mihaylov hat noch einmal einen Arzt aufgesucht. Dieser hat ihm überraschend grünes Licht gegeben. Und der andere Keeper, Cedric Scheurer, ist nach seiner Schulterverletzung wieder ins Training eingestiegen. Der Trainer muss also nicht selbst wie gegen Herxheim II zwischen die Pfosten.

Bei Gegner TuS Schaidt herrscht Entspannung pur. Der zweite Platz, der zur Teilnahme an der Relegationsrunde berechtigt, ist sicher. Im Hinspiel wurde mit Treffern von Adnan Rrahmani und Burak Cetin Phönix die bis dahin einzige Niederlage zugefügt. „Aber das ist Vergangenheit“, so TuS-Trainer Ersan Ucal.