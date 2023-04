Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Ladenburger läuft Streckenrekord im Halbmarathon. Den Zehn-Kilometer-Lauf gewinnt Jens Becker trotz eines Missgeschicks. Oskar Held, der schon an 2463 Läufen teilgenommen hat, nimmt die Stöcke. Der 19. Gommersheimer Gäulauf hat wieder Geschichten geschrieben.

Beim 19. Gäulauf in Gommersheim rückten die Zeiten zu Beginn in den Hintergrund. Zum Startschuss um 19.10 Uhr zeigte das Thermometer am Mittwoch noch 30 Grad Celsius. Norman Korff (LSV Ladenburg)