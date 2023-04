In der Handball-Pfalzliga braut sich was zusammen. Wer steigt ab? Unter Umständen die HSG Landau/Land, die in Iggelheim den siebten Saisonsieg verpasste und verlor, und der TSV Kandel. Sie treten am 16. April in Albersweiler gegeneinander an.

Der TV Offenbach II kann sich nach der 21:28-Niederlage gegen die HSG Kaiserslautern nicht mehr vom letzten Tabellenplatz lösen. Kandels Trainer Christian Thomas geht davon aus, dass seine Mannschaft in der Liga bleibt, wenn sie gegen Landau und am letzten Spieltag gegen Wörth gewinnt. Der TV Wörth konnte der HSG Eckbachtal II nach fünf Gegentoren in Folge (7:16-Rückstand) nicht mehr viel entgegensetzen. Die HSG zog mit dem 33:27-Heimsieg wieder an Landau vorbei.

Egal, was passiert: „Ich gehe mit dem Verein dahin, wo es hingeht, wenn er mich will“, sagt Thomas. Den Absturz erklärt er so: „Ich kann mir die Spieler nicht backen. Die da sind, brennen.“ Am Sonntag gegen Tabellenführer mHSG Friesenheim/Hochdorf III seien unter anderem Niklas Strauß (Bänderriss am Knöchel), Benjamin Simko (Knie), Christoph Kunz (krank) und Lukas Pfirrmann (Schonung nach Gehirnerschütterung) nicht verfügbar gewesen. Dass alle Spieler mit in die Verbandsliga gingen, glaubt Thomas nicht. Hinter den Verbleib von Sven Anhaus und die Torhüter Tim Schwinghammer („in der zweiten Hälfte überragend“) und Jonas Dettbarn setzt er Fragezeichen. Das Spiel gegen den Tabellenführer ging 19:37 (8:21) aus.

Extreme der HSG Landau/Land

Die HSG Landau/Land fiel am Sonntagabend von einem Extrem ins andere: Rote Karte für Elliot Igbinedion für ein Foul bei einem Konter (3. Minute), 4:6-Rückstand, 8:6-Führung, 14:17 hinten, nach 20:24-Rückstand der 26:25-Führungstreffer von Yannick Steiner (52.), drei Zeitstrafen in den nächsten drei Minuten, 29:30-Niederlage. Spielmacher Florian Gerstle, der nach einer Viertelstunde nach einem Schlag auf den Oberschenkel nicht mehr rund lief: „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Da kann man leider nichts mehr ändern.“

Die Ausgangslage: 8. TSV Iggelheim 15:25 Punkte, 9. HSG Eckbachtal II 12:28, 10. HSG Landau/Land 12:30, 11. TSV Kandel 11:29, 12. TV Offenbach II 7:33.