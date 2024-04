Nach zwei Niederlagen ist Spitzenreiter TSV Landau wieder in der Erfolgsspur zurück. Aber auch Verfolger SV Erlenbach siegte in der Fußball-A-Klasse Süd souverän. Mannschaft der Stunde ist der SV Minfeld mit dem achten Erfolg in Folge.

SG Freckenfeld/Winden – FV Neuburg 2:4. Für die Mannschaft von Michael Sommer begann die Begegnung verheißungsvoll, denn Philipp Eschbach gelangen zwei Tore. Erst traf er nach einem gewonnenen Laufduell (20.) und dann, als die Abseitsfalle der Neuburger nicht funktionierte (39.), zum 2:0. Vor 120 Zuschauern läuteten Pedro Hessakker (44., Abstauber) und Kevin Pfirrmann (Strafstoß 68., gefoult worden war Nuno Sartingen) die Aufholjagd ein. Nach einem Abstimmungsfehler in der SG-Abwehr traf Hessakker zum 2:3 (78.). Luis Wöschler verwandelte für die Gäste noch einen Freistoß (90.+3).

TSV Landau – TSV Billigheim-Ingenheim II 8:1. Der Spitzenreiter legte los. Max Sprick traf den Pfosten, Denis Thomas ins Tor (15.). Auf der Gegenseite hatte Andreas Pfeffer Pech mit einem Lattenschuss. Die weiteren Treffer vor 80 Zuschauern: 2:0 Denis Thomas (33., nach Lattentreffer von Oktay Uzun), 3:0 Xhevat Shaqiri (47., Freistoß aus 35 Metern), 4:0 Safak Metin (50.), 5:0 Max Sprick (52.), 6:0 Thomas (55.), 6:1 Daniel Starke (57.), 7:1 Hasan Coskun (75.), 8:1 Müslüm Talsik (89.).

SV Erlenbach - TSG Jockgrim II 5:0. Beim 1:0 verletzte sich Jockgrims Torwart Julien Müller und musste ausgewechselt werden. Torschütze Tristan Wiese (16.) konnte nach dem Zusammenprall weiterspielen. Er erhöhte nach toller Vorarbeit von Florian Guth per Kopfball auf 2:0 (45.) und erzielte das 3:0 (78.) nach Vorarbeit von Ferhat Soylu. Tavares da Silva mit einem Strafstoß (83., nach Foul an Ferhat Soylu), und Cristian Cenusa (90.) machten den 16. Saisonsieg des Tabellenzweiten perfekt.

VfB Hochstadt – TuS Wollmesheim 1:3. Obwohl die Hochstadter durch Marc-Maurice Hauck in Führung gingen, mussten sie sich vor 80 Zuschauern klar geschlagen geben. Florian Voß schaffte den Ausgleich (29.). Pascal Thiede (76.) und Nikolas Lehmann (85.) sorgten für die effektiven Wollmesheimer für das Endergebnis.

TuS Frankweiler – SV Minfeld 1:5. Eine Vorlage von Noah Tyralla verwertete Sven Kollenda zum 0:1 (15.). Er erzielte vor 70 Zuschauern auch die Treffer 3 (56., Lupfer), 4 (82., böser TuS-Abstimmungsfehler) und 5 (86., allein vor Torwart Felix Mehler) für die Minfelder. Das 0:2 besorgte Dennis Laubscher (55.). Das TuS-Tor gelang Sascha Dörr (83.) nach Freistoß von Alexander Joseph.

SG Klingenmünster – FVP Maximiliansau 1:3. Mit dem neuen Trainer Eugen Galkin geht es für den FVP weiter aufwärts. Bei den Gastgebern, die führten, fehlten einige Stammspieler. Die Treffer vor 40 Zuschauern: 1:0 Maximilian Hoffmann (26., von Bastian Schäfer quergelegt), 1:1 Ioannis Vacirtzis (56., Freistoß aus spitzem Winkel), 1:2 Can Kara (78.), 1:3 Marcel Weigel (85., aus 30 Metern).

SV Herxheim II – FC Bellheim 1:0. Das frühe 1:0 von Mex Messerschmitt nach maßgeschneidertem Pass von Linus Böttinger (12.) sollte das Tor des Tages sein. Bellheim blieb harmlos.

FC Wörth – SV Rheinzabern 1:1. Nach einem Fehlpass in der Rheinzaberner Abwehr erzielte Tayfun Kar das 1:0 (38.). Die Drangphase der Gäste wurde spät belohnt. Lukas Link war der Torschütze zum 1:1 (85.). Die Wörther Okan Cömert (67.) und Mykyta Khadzynov (90.+1) erhielten Zeitstrafen.