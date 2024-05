Der Kandeler Robert Cenusa, er führt mit 29 Treffern die Torjägerliste der A-Junioren-Regionalliga Südwest an, wechselt nach der Saison vom SV Viktoria Herxheim zu den A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern in die 1. Bundesliga. Innenverteidiger Niklas Hoffmann (27) aus Billigheim kehrt vom österreichischen Zweitligisten SV Horn zurück in den Südwesten und spielt künftig für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim.