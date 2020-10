In Contwig und Stambach sollen insgesamt rund elf neue Parkplätze geschaffen werden. Dem Vorhaben gab der Gemeinderat am Donnerstagabend grünes Licht.

„Der Bedarf ist da“, sagte Bürgermeister Karlheinz Bärmann. Im Ortsteil Contwig sollen auf einer Freifläche in der Gutenbrunnenstraße rund zehn neue Parkplätze gebaut werden. Kosten: rund 84 000 Euro. Das Geld, so Bärmann, kommt zum einen aus dem Säckel der städtebaulichen Förderung, zum anderen durch die Ablösesatzung. Bei Letzterer zahlen Gewerbetreibende Geld in einen Topf, wenn sie zu wenig Parkplätze haben.

In der Stambacher Ortsdurchfahrt fallen an der Abzweigung zum Höfchen zwei Stellplätze weg. Landwirtschaftliche Fahrzeuge haben dort oft Probleme mit dem Abbiegen. Dafür werden vor der Hausnummer 7 ein neuer Parkplatz und am Anwesen 26 zwei neue eingezeichnet. In der Stambacher Ortsdurchfahrt darf man nur in den eingezeichneten Parkflächen halten. Das wurde lange ignoriert, mittlerweile halten sich die Autofahrer weitgehend daran.