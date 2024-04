Starkregen, der für enorme Schäden an Grundstücken und Häusern sorgt, war in den vergangenen Jahren bereits ein Problem in den Dörfern der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Bedingt durch den Klimawandel steigt die Gefahr solcher Schadensereignisse durch Wasser. Aktuell erstellt die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ein Vorsorgekonzept für diese Ereignisse für die gesamte Verbandsgemeinde. Kommende Woche starten die Bürgerworkshops. Die Bürger sollen von den Ergebnissen der Vorsorgekonzeptes profitieren. Um ein möglichst passgenaues Konzept erstellen zu können, sind die Bürger auch gefragt. Die wissen, wo sich zum Beispiel bei starkem Regen immer wieder Wasser staut.

Ziel des Konzeptes ist es, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um die Folgen solcher besonderen Ereignisse, die sich nicht verhindern lassen, abzumildern. Die Menschen können und müssen sich besser auf Hochwasser- und Starkregenereignisse vorbereiten. Ein Ziel ist es, die Eigenvorsorge aller Beteiligten zu stärken.

Jede noch so kleine Maßnahme kann helfen

Im Rahmen des Konzeptes werden für jeden Ort spezifische Hochwasservorsorgelösungen gesucht. Dabei geht es um den öffentlichen und den privaten Bereich. Jede Maßnahme – und scheint sie auch noch so klein – könne helfen. Es geht um technische Schutzmaßnahmen im öffentlichen Bereich, um den natürlichen Wasserrückhalt, um hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren, um die Sicherstellung der Ver- und Entsorgung, die Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz, sowie die Information der Bevölkerung. Ebenso um Schutzmaßnahmen an Gebäuden und Anlagen sowie Hochwasserversicherungen und richtiges Verhalten bei Hochwasser.

Um das Konzept aufstellen zu können, fanden Ende vergangenen Jahres in allen acht Gemeinden Ortsbegehungen statt. Daraus resultiert eine erste Beurteilung, wie und wo es bei Hochwasser und Starkregen schnell zu Gefährdungssituationen kommen kann. Aber es gibt weitere Stellen, die die Bürger kennen, und diese sollen sie der Verbandsgemeinde mitteilen. Fotos und Videos, die die Ereignisse dokumentiert haben, könnten sehr hilfreich sein.

Die ersten Erkenntnisse, die bei den Ortsbegehungen gewonnen wurden, werden ab Montag, 22. April, in Bürgerworkshops diskutiert. Es wird erläutert, was bei Extremereignissen passieren kann, womit Betroffene rechnen müssen. Bei diesen Veranstaltungen sollen vor allem die Bürger zu Wort kommen, Fragen stellen und Hinweise geben.

Termine

- Waldfischbach-Burgalben: Montag, 22. April, 18 Uhr, Bürgerhaus „Schuhfabrik“

- Höheinöd und Hermersberg: Dienstag, 23. April, 18 Uhr, „Haus des Bürgers“ Höheinöd

- Heltersberg, Geiselberg, Schmalenberg: Mittwoch, 24. April, 18 Uhr, Festhalle Heltersberg

- Steinalben und Horbach: Montag, 6. Mai, 18 Uhr, Moosalbhalle Steinalben