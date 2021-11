Wein und Pfälzer Lieder stehen im Mittelpunkt des dritten Sickinger Weinherbstes am Samstag, 6. November, in der Bürgerhalle in Herschberg. Einlass ist ab 19 Uhr, ab 20 Uhr steht die Kult-Band „Anonyme Giddarischde“ aus Frankenthal auf der Bühne. Seit rund 25 Jahren gilt die Band als herausragender Vertreter des Pfälzer Liedgutes. Geschätzt wird sie von einer großen Fangemeinde dafür, dass sie mit Hingabe zum Pfälzer Dialekt in ihren Liedern Alltagsgeschichten mit Humor musikalisch herüberbringt.

Karten gibt es im Vorverkauf im Blumenhaus Höh oder online unter www.s-gastro.de für elf Euro, an der Abendkasse kosten die Karten 13 Euro. Einlass haben nur Geimpfte und Genesene.