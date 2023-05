Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ähnlich wie in der Stadt sinkt auch im Zweibrücker Land die Anzahl der Corona-Teststellen. Die Bechhofer Apotheke bietet seit Juli keinen Corona-Tests mehr an. Die in Contwig testet nur noch in Ausnahmefällen. Die Gründe sind unterschiedlich. Wer einen Test braucht, muss jetzt in eine Nachbarverbandsgemeinde oder in die Stadt fahren.

Während Ärzte wegen der Delta-Variante vor einer möglichen vierten Coronawelle warnen, werden die Testmöglichkeiten im ländlichen Raum weniger. Die Bechhofer Apotheke hat