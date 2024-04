Wehrleiter Hans-Peter Maschino hat sein Amt zum 30. Juni niedergelegt. Seine Nachfolge wird Alexander Koch antreten. Der Ruppertsweilerer bringt schon einiges an Erfahrung mit.

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat einen neuen Wehrleiter: Alexander Koch wurde am Montag zum Nachfolger von Hans-Peter Maschino gewählt. Der Schweixer legt zum 30. Juni dieses Jahres sein Amt nieder. Bis zu seiner Wahl hat Koch bereits als Stellvertreter Erfahrung gesammelt. Markus Bettler wird Nachfolger Kochs.

Bei der Abstimmung unter der Leitung von Verbandsgemeindebürgermeister Klaus Weber setzte sich der Ruppertsweilerer Wehrführer Koch gegen den Hilster Wehrführer Mathias Kelsch mit sieben zu drei Stimmen durch.

Markus Bettler wird neuer Stellvertreter

Zu Beginn stellte Weber den neun wahlberechtigten Wehrführern und Eppenbrunns stellvertretendem Wehrführer Bender die Bewerber Kelsch und Koch vor. Weitere Vorschläge seien nicht gemacht worden. Nachdem Koch gewählt worden war, bat der Bürgermeister um Vorschläge für einen stellvertretenden Wehrleiter. Das war notwendig geworden, da Koch dieses Amt seit eineinhalb Jahren innehatte.

Aus den Reihen der Wehrführer wurden für die Wahl des Stellvertreters Mathias Kelsch und Trulbens Wehrführer Markus Bettler vorgeschlagen. Nachdem Kelsch erklärt hatte, dass er im Falle seiner Wahl das Amt des stellvertretenden Wehrleiters nicht annehmen würde, blieb Bettler als einziger Kandidat übrig. In geheimer, schriftlicher Abstimmung wurde er mit acht Ja-Stimmen bei zwei Gegenstimmen gewählt. Weber beglückwünschte die neuen Amtsinhaber und betonte, dass er auf eine gute Zusammenarbeit hoffe. Beide werden zum 1. Juli 2024 ihr Amt antreten.

Generationenwechsel bei Wehrführern

Seit Maschino vor knapp drei Jahren das Amt des Wehrleiters übernahm, hatte er die Aufgabe, den Generationenwechsel unter den Wehrführen voranzutreiben. Das sei gelungen: „Ich bin keineswegs zurückgetreten. Nachdem ich gewählt worden war mit der Aufgabe, bei vier Wehrführern den Generationenwechsel herbeizuführen, sind es inzwischen sieben geworden. Nun war es für mich an der Zeit, auch bei der Wehrleitung eine Verjüngung zu ermöglichen, weshalb meine Zeit zum 30. Juni 2024 im Amt des Wehrleiters ablaufen wird“, erklärt der scheidende Amtsinhaber.

Sein Nachfolger Alexander Koch aus Ruppertsweiler ist seit 1990 Mitglied der Löscheinheit der Ortsgemeinde. Seit 2007 ist der 47-jährige Systemadministrator dort Wehrführer und will seinen Aufgaben als Hauptbrandmeister trotz Übernahme des Wehrleiteramts noch bis zum Ende des Jahres nachgehen. So wolle er eine geordnete Übergabe an den neuen Wehrführer ermöglichen. Koch ist verheiratet und kinderlos.

Offizielle Amtseinführung steht noch aus

Der neue Stellvertreter, Markus Bettler aus Trulben, ist 38 Jahre alt, ledig und von Beruf Industriemeister. Der Oberbrandmeister gehört seit 27 Jahren der Löscheinheit Trulben an. Vor seinem Amtsantritt als Trulber Wehrführer zu Beginn des Jahres war er bereits knapp ein Jahrzehnt lang stellvertretender Wehrführer der Trulber Löscheinheit.

Die offizielle Amtseinführung von Koch und Bettler kündigte Verbandsgemeindebürgermeister Weber für einen späteren Zeitpunkt in einem offiziellen Rahmen an. Dann würden die beiden Neuen auch ihre Ernennungs- und Hans-Peter Maschino seine Dank- und Entlassungsurkunde erhalten.