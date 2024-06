Das Floriansessen für die Führungskräfte der zehn Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land fand am Freitagabend im Bottenbacher Dorfgemeinschaftshaus statt. Dabei wurden Wehrleiter und Stellvertreter neu bestellt sowie dem scheidenden Wehrleiter viel Lob gezollt.

Im Frühjahr 2021 war Hans-Peter Maschino aus Schweix als Nachfolger von Bernd Hunsicker vom Hochstellerhof zum Wehrleiter gewählt worden. Bereits bei seiner Bestellung hatte er erklärt, Wechsel bei den Führungen der zehn Wehren in der Verbandsgemeinde auf nachrückende Generationen vollziehen und danach sein Amt aufgeben zu wollen. Nun haben die Führungskräfte ein Durchschnittsalter von 38,5 Jahren.

Bei der Versammlung der Wehrführer und ihrer Stellvertreter Anfang April hatte sich Alexander Koch, bisher Stellvertreter, gegen seinen Mitbewerber Mathias Kelsch als neuer Wehrleiter für die VG durchgesetzt. Koch ist Systemadministrator, 47 Jahre alt und aus Ruppertsweiler. Notwendig geworden war damit die Wahl eines stellvertretenden Wehrleiters. Ohne Gegenkandidat wurde der 38-jährige ledige Industriemeister Markus Bettler, Trulbens Wehrführer, gewählt. Sowohl Koch als auch Bettler erhielten am Freitag von Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, ihre Urkunden über die Ernennung und Bestellung auf die Dauer von zehn Jahren.

Seit 45 Jahren für die Feuerwehr aktiv

Vorausgegangen war in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste – darunter der Regionalvertreter der Pfalz im Landesfeuerwehrverband, Hans-Georg Balthasar aus Landau, sowie der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Werner Oster aus Geiselberg – die Überreichung der Entlassungs- und Dankurkunde an den scheidenden Wehrleiter Hans-Peter Maschino. Weber legte den Werdegang des 60-Jährigen bei der Feuerwehr dar: Er trat mit 15 Jahren – im Jahre 1978 – in seine Heimatwehr Schweix ein. Seit 1982 war er dort stellvertretender Wehrführer und ab 1992 Wehrführer. Am 1. Januar 2002 wurde er zum stellvertretenden Wehrleiter der Verbandsgemeinde gewählt. Weber listete auf, welche Beförderungen, Ehrungen und Auszeichnungen Maschino in seiner 45-jährigen aktiven Wehrzeit erhalten hat. Bevor er Maschino für sein außerordentliches Engagement dankte, sagte Weber: „Wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet. Es hat immer gepasst.“

Maschino bleibt weiterhin dem Brandschutz verbunden, sei es als stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Südwestpfalz oder als Ausbilder im Landkreis sowie in der Verbandsgemeinde. In seiner Heimatwehr Schweix wird er weiter unter Wehrführer Daniel Hoffmann Dienst tun.