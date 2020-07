Wer nach Maßweiler möchte, der muss geraume Zeit Umwege in Kauf nehmen, wenn er aus Südosten dorthin will. Der für Mitte Juli angekündigte Ausbau der Landesstraße 476 beginnt am Montag. Die Straße wird für mindestens ein Jahr gesperrt.

Die Firma Wust und Sohn aus Simmern baut die Straße aus. Das Ganze soll 4,7 Millionen Euro kosten. Unternehmen aus der Region hatten kein Angebot abgegeben. 250 Meter Wasserleitung und mehrere Hausanschlüsse werden erneuert.

Der Ausbau beginnt im unteren Bereich zwischen der Faustermühle und der Ringstraße in Maßweiler. Der Erdaushub soll während der Bauphase am Straßenrand gelagert werden, sagte Maßweilers Bürgermeister Herbert Semmet. Insgesamt werden zwei Kilometer Straße ausgebaut. Im unteren Bereich wird unter anderem ein Regenrückhaltebecken gebaut, damit die Straße entwässert werden kann, ohne dass Hochwasser entsteht.

Die Wallhalbe wird renaturiert, auch das gehört zum Straßenausbaupaket. Auf der Bergpassage nach Maßweiler hoch wird die Fahrbahn breiter, die Kurven werden entschärft. Zudem wird die Böschung verstärkt, und die Bankette werden neu hergestellt. Bis zum Kreuzungspunkt Ringstraße soll in diesem Jahr ausgebaut werden.

Der zweite Bauabschnitt umfasst den Bereich von der Einmündung Ringstraße bis hoch zur Einmündung Waldstraße. Dort wird ein Verkehrskreisel gebaut.

Während der Vollsperrung ist Maßweiler über Rieschweiler-Mühlbach und Abzweigungen von der L 466, die westlich an Maßweiler vorbeiführt, zu erreichen. Auf diesem Wege kommt man aus Maßweiler auch raus.

Der Wasserzweckverband hat bereits 250 000 Euro investiert, um in der Waldstraße und im oberen Bereich der Landesstraße 500 Meter Wasserleitung und mehrere Hausanschlüsse zu erneuern. Die Firma Staab aus Schmitshausen hat die Arbeiten bereits ausgeführt und nahezu abgeschlossen. „Wir haben die letzten Wasserproben bereits genommen“, sagte Becker.