Das Beste an dem Tag? „Wir durften unsere Handys benutzen, Musik hören und mit anderen reden.“ Das war aber nicht alles, was 111 Schüler der Klassenstufe sechs der Integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen am letzten September-Freitag tun durften.

Die Schüler durften auch laufen und waren dabei so fleißig unterwegs, dass sie an einem Tag 1155 Kilometer zurücklegten. Und das Beste daran war, dass sie damit 4125 Euro Spendengelder erliefen, die jetzt an drei Organisationen verteilt werden konnten.„Es ist unglaublich, wenn ich mir vorstelle, dass ihr in Summe an einem Tag bis hier zu mir und wieder zurück nach Thaleischweiler-Fröschen gelaufen seid“, sagte Lucie Oesterreich von der Aktion gegen Hunger, die bei der Spendenübergabe digital aus der Hauptstadt zugeschaltet war. Zu Gunsten der Aktion gegen den Hunger laufen, das war einst die Initialzündung für den jetzt jährlich stattfindenden Spendenlauf, den die Sechstklässler absolvieren. Die Laufinitiative ist auch mit vielen Informationen für die Schüler verbunden.

Bevor sie regelmäßig die Laufschuhe schnüren und auf dem Radweg zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Rieschweiler-Mühlbach ihre Runden drehen und mit jedem zurückgelegten Kilometer Geld von den Laufpaten sammeln, gibt es Informationen zur Lage vieler Menschen auf der Welt. Und deren Lebensrealität ist, dass sie nichts oder nur wenig zu essen haben. Die Zahl der Menschen, die weltweit Hilfe brauchen, „steigt seit 2014 wieder“, sagte Oesterreich. Deshalb sei das jährliche Engagement der IGS-Schüler so hoch zu bewerten.

Drei Organisationen bedacht

Die laufen für Menschen auf der ganzen Welt, die in Not sind, haben sich aber auch vor geraumer Zeit entschieden mit ihrem Lauf Menschen vor Ort zu helfen, denen es nicht so gut geht. Deshalb wurde die Spendensumme gedrittelt. Je 1375 Euro gehen an die Aktion gegen Hunger, die Tafel in Pirmasens und die Elterninitiative krebskranker Kinder. Helmut Maurer verdeutlichte, dass auch in der Region die Zahl der Menschen, die Unterstützung brauchen steigt. Innerhalb dieses Jahres habe sich die Zahl derer, die zur Tafel kommen können, nahezu verdoppelt: 1251 Erwachsene und 826 Kinder sind berechtigt, Lebensmittel von der Tafel zu bekommen.

In ganz anderen Notlagen sind Familien, in denen Kinder an Krebs erkranken. Das konnte Ulrike Commercon von der Elterninitiative krebskranker Kinder an ihrer eigenen Geschichte verdeutlichen. Ihr Sohn habe zehn Monate auf Station liegen müssen, sei elf Mal operiert worden und von der Chemo taub. Aber er meistere sein Leben. Allen betroffenen Kindern und Eltern will der Verein den Weg leichter machen, ihnen zum Beispiel Freizeitaktivitäten ermöglichen, die sie aus der Klinik aus ihrem Krankenhausalltag rausholen.

Sie seien froh, dass sie helfen konnten und stolz, dass sie einen Beitrag leisten könnten für Menschen, denen es schlechter gehe, als ihnen, sagten Maja, Selina, Moritz und Leyla. So ganz nebenbei, stellte IGS-Stufenleiterin Rebecka Schöfer fest, sei der Tag auch immer gut, um die Klassengemeinschaft zu stärken. Und um manche sportliche Höchstleistung zu erzielen. Jakob Bernhard, Moritz Jung, Noah Andrie und Moritz Udhardt legten an diesem Lauftag jeweils 21 Kilometer zurück, absolvierten also einen Halbmarathon. Ihr sportliches Geheimnis: Teamwork. Denn sie waren jeweils in Zweier-Teams unterwegs und spornten sich gegenseitig an. Weil der eine oder andere abends noch Fußballtraining hatte, meldete sich samstags schon hier und da der Muskelkater. „Aber das war es wert“, sagte Jakob.