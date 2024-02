Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Badespaß in den beiden Bädern der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben wird teurer. Ab der Freibadsaison 2024 kostet die Einzelkarte für Erwachsene in Heltersberg vier statt bisher 3,50 Euro. Das Hallenbad in Waldfischbach-Burgalben zieht später nach.

Für die Nutzer des Hallenbades in Waldfischbach-Burgalben bleiben bis zum Abschluss der laufenden Badesaison die Eintrittspreise unverändert. Erst ab September 2024 greift eine Preiserhöhung