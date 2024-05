Bei Starkregen geht auch in Wallhalben manch banger Blick nach oben. Zum Beispiel wegen des Daches des früheren Realschule-plus-Gebäudes. Das Problem wird jetzt angegangen.

Das Dach jenes Gebäudes, das derzeit vom Sickingen-Gymnasium Landstuhl genutzt wird, ist undicht. Ein Sachverständiger hat mittlerweile festgestellt, dass sich im Dachbereich und den darunter liegenden Gebäudeteilen doch Schimmelpilz und Schimmelsporen gebildet hatten. Die Deckenplatten im Innern des Gebäudes – betroffen war der alte Schulgebäudeteil – waren bereits feucht geworden.

Da der Schaden schnell behoben werden muss, wurde die Firma Wicke Umwelttechnik aus Weilerbach beauftragt, Schimmelpilz und Schimmelsporen zu beseitigen. Die betroffenen Deckenplatten und Dämmauflagen mit sichtbarem Befall werden ausgebaut. Die schadhaften Stellen werden desinfiziert – dies gilt das auch für alle Raumoberflächen im Sanierungsbereich. Danach werden neue Deckenplatten eingebaut. Kostenpunkt: 16.600 Euro.

Noch kein Angebot von Dachdeckern

Um das Dach dicht zu bekommen, sollen die schadhaften Stellen repariert werden. Es war festgestellt worden, dass das Flachdach aus Bitumenmasse besteht, auf der Kieselsteine liegen. Da das Dach immer wieder betreten wurde, wurden diese Steine in den heißen Sommermonaten in den Bitumen hineineingedrückt, und das Dach wurde so beschädigt. Dachdecker sind angefragt, aber noch liegt kein Angebot vor. Der Verbandsgemeinderat, der letztmals in der aktuellen Besetzung tagte, übertrug Bürgermeister Patrick Sema (SPD) die Aufgabe, den Auftrag an den billigsten Bieter zu vergeben.

Der Schaden müsse behoben werden, sagte der für Baufragen zuständige Erste Beigeordnete Michael Schmitt (CDU). Das sei aber im Grunde nur eine vorübergehende Lösung. Mittelfristig müsse man sich über eine komplette Dachsanierung Gedanken machen, die wohl sehr teuer werde.