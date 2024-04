Wer aus Richtung Obersimten nach Trulben kommt, stößt an der Kreuzung Hauptstraße/Hofstraße und deren Abzweigung in die Straße Im Brühl auf einen richtigen Schilderwald. Gleich fünf große Hinweisschilder hängen übereinander an einem Rohrpfosten und verweisen auf den Sportplatz, den Hundeplatz, die Sauerkrautfabrik, einen Tierfutterhändler und die Grünschnittsammelstelle. Dahinter, an der Ecke Hofstraße/Im Brühl finden sich fünf alte Hinweisschilder in Braun (Gewerbe) und Grün (Örtlichkeiten) mit Richtungsangaben zum Hunde- und zum Sportplatz, außerdem zur Trualbhalle und zum Festplatz, zu zwei Geschäften und zur Arztpraxis. An der Ecke Hof-/Hauptstraße, Richtung Ortsmitte, steht ein zwei Meter hohes Schilderungetüm mit neun Hinweisen, eine der genannten Firmen gibt es seit 13 Jahren nicht mehr.

Nach den Wintermonaten und der ersten Baumblüte sind die meisten Schilder dreckig. Kein schöner Anblick. Dass dazwischen dann noch der blaue Wegweiser nach Roeselare steht, geht völlig unter. Dabei steht der eigentlich an einer schönen Stelle. Die Fläche ist mit Rindenmulch ordentlich hergerichtet, der Trulber Gerhard Cölsch, der mit seinen Holzfiguren den Ort dekoriert, hat dort Füchse hingestellt. Dahinter verläuft ein gepflasterter Fußweg, der Maibaum und das Ehrenmal komplettieren ein an sich schönes Ensemble. Wäre da nicht dieser völlig deplatzierte Mast mit den fünf großen Hinweisschildern.