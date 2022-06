Seinen 80. Geburtstag kann am Mittwoch Hans-Jürgen Fröhlich feiern. Aus dem Westerwald hat es ihn vor über 40 Jahren in die Südwestpfalz gezogen, wo er schnell heimisch geworden ist.

Während des Krieges in Wiesbaden geboren, wuchs er im Westerwald in Westernburg auf, erlernte den Beruf eines Drehers. Durch einen Sportunfall kam er 1978 nach Bad Füssing in Kur, wo er auf seine heutige Ehefrau Christel Doniat mit deren Eltern traf. Der dabei ausgesprochenen Einladung zu einem Besuch in Kröppen kam er bald nach. Zwei Jahre später wurde aus dem Westerwälder ein Südwestpfälzer, und wieder zwei Jahre später ein Ehemann.

Vor 20 Jahren ging der Jubilar in Rente. Nach seinem Umzug in die Südwestpfalz hatte er zunächst zwölf Jahre bei der Firma Wafo in Pirmasens gearbeitet, danach 14 Jahre als Feinmechaniker bei der früheren Pirmasenser Firma Peter Buchheit.

Mit Tischtennis hält er sich fit

Er ist Mitglied des VdK-Ortsverbandes und des Sportvereins Kröppen. Zwei Jahrzehnte kickte er für die Rot-Weißen und hängte als AH-Spieler erst mit 58 Jahren die Fußballstiefel an den berühmten Nagel. Fit hält er sich unter anderem durch Tischtennis. Seit sieben Jahren begibt er sich allwöchentlich ins Pirmasenser Haus Meinberg zum Tischtennisspiel. Gerne fährt er auf Flohmärkte, um die eine oder andere Rarität zu erwerben. Er besitzt verschiedene Sammlungen und ist ein Fan des Rennsports, vor allem der Formel 1. Stolz ist er auf ein Autogramm des Fußballehrennationalspielers Fritz Walter, das er am 23. Juni 1985 in Pirmasens beim damaligen Autohaus Brüderle bei einer Autogrammstunde erhalten hat.

Im größeren Kreis wird erst am 2. Juli gefeiert. Dann gibt es nämlich noch einen Grund zum Feiern für ihn: den 40. Hochzeitstag am 3. Juli.