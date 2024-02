In vielen Lobes- und Dankesworten sowie mit einem Präsentkorb würdigten Erster Beigeordneter Timo Bäuerle sowie die Fraktionsvorsitzenden im VG-Rat Büroleiter und Kämmerer Kurt Becker als treu gedienten, leitenden Mitarbeiter der Verwaltung. Becker geht nach 44 Jahren Dienst im Rathaus in den Ruhestand – offiziell ab 1. Mai, ist aber ab März nicht mehr im Büro anzutreffen. Am 1. Juli 1980 hatte er bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Rodalben mit der Ausbildung begonnen, war dann zunächst im mittleren Dienst beschäftigt. Sein Arbeitsplatz war von Anfang an in der Finanzabteilung. Zwischendurch nahm er die Aufgaben des Standesbeamten war. Über drei Jahrzehnte lang leitete Becker die Finanzabteilung und war in dieser Funktion in den gehobenen Dienst aufgerückt. Seine Aufgabe sah er darin, Bürgermeister, Beigeordnete sowie Ratsmitglieder in den Gremien zu unterstützen, Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, aber auch die Einhaltung des Haushalts zu überwachen.