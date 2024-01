Pünktlich um 20.11 Uhr eröffnete ein optisch an den Frauenelferrat angepasster Sitzungspräsident Klaus Welck am Samstagabend die Prunksitzung in Battweiler. Der Förderverein des SVB hatte sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um eine unterhaltsame Show mit Kokolores, Musik und Tanz auf die Bühne zu bringen. Über 100 Mitwirkende und Helfer waren im Einsatz. Garde- und Showtänze führten die Mini-, Mädchen-, Jugend- und Funkengarde auf und entführten das Publikum vom Wilden Westen bis nach Brasilien. Das Männerballett war tänzerisch und artistisch in geringeltem Sportanzug als Muskelmänner auf dem Jahrmarkt unterwegs. Das Lachmuskeltraining startete mit Waltraud und Mariechen und den Tücken des Internets. Das ahnungslose Mariechen dachte tatsächlich, dass in You-Tube Tomatenmark drin ist. Peter Wendel erläuterte die fünf Stufen des Alkoholkonsums. Dabei sei es nicht ratsam, bei Stufe 5, morgens um 4 Uhr den Ehemann der Ex anzurufen, der auch noch Polizist ist. Tochter Lilly Wendel trug in der Bütt eine Neufassung von Max und Moritz vor. Die Tunichtgute nennen sich jetzt Max and Morris und machen Werbung für Witwe Boltes Bio-Eier. Die Rede war gespickt mit Seitenhieben auf die Nahrungsmittel- und die Werbeindustrie. Es folgte die Familie am Frühstückstisch. Der Sohn soll die Rechenaufgabe lösen, wie viel 28 geteilt durch 7 ist. Vaters Erklärungsversuch: „Stell dir vor, du hast 28 Wecker und musst um 7 Uhr aufstehen“ ist dabei wenig hilfreich. Bei der Hitparade samt Medley mit Flugbegleiterinnen der Battweil-Air stimmte vom Outfit bis zu den Moves alles. Bei „I Want to Break Free“ von Queen mischte sich noch ein Schuss Travestie unter die Darbietung: Freddie Mercury alias Trainer Daniel Lenhard im rosafarbenen Pulli und schwarzem Minirock. Das farbenprächtige Finale entführte das begeisterte Publikum schließlich in Aladins Welt aus 1001 Nacht mit blauem Flaschengeist und fliegendem Teppich.

Die Konrad-Loschky-Halle war mit 186 Besuchern ausverkauft. Das gilt auch für die Folgeaufführung am 27. Januar – dann mit Männerelferrat. Wie Robina Wendel, Vorsitzende des Fördervereins, zu Beginn sagte, waren alle Tickets innerhalb von zwei Stunden verkauft.

Die Mitwirkenden

Sitzungspräsident: Klaus Welck

Frauenelferrat: Sonja Blügel, Michelle Bosche, Tami Blügel, Sandra Kerk, Christine Honecker-Klück, Jessica Willmann, Laura Wolf, Birgit Pottgiesser, Steffi Böhr, Andrea Weber, Klaus Welck

Männerelferrat: Dirk Blügel, Thomas Schmidt, Janne Zimmer, Klaus Welck, Bayer Sebastian, Marc Schedler, Martin Seul, Steffen Sewohl, Ruben Huber, Michael Wolf, Herrmann Klug

1. Mini-Garde: Carolina Kau, Hanna Holzer, Hannah Liefke, Lina Schäfer, Mia-Zazou Lehmann, Mila Sewohl, Nea Penz, Theresa Stark, Trainer: Zoe Honecker, Lara Bäsel, Emily Klos

2. Mädchen-Garde: Maya Bellaire, Emely-Sophie Deutsch, Leonie Fricker, Charleen Klück, Lisa Lauer, Dana Mayer, Celine Probian, Lana Seewohl, Amelie Weis, Kaylee Kiefer, Lilly Wendel, Trainer: Michelle Honecker, Fabienne Jost, Luca Klug

3. Jugendgarde: Leonie Bäsel, Celina Fricker, Eva Fricker, Julia Grunder, Michelle Honecker, Zoe Honecker, Larissa Keller, Klos Emily, Maria Langner, Alessia Kiefer, Trainer: Annika Baque, Nadine Wiese

4. Funkengarde: Marie-Kristin Ehrhardt, Rebecca Kiefer, Lara Bäsel, Sarina Keller, Paula Kneip, Merlin Kuwertz, Jeana Offenhäuser, Saskia Steiber, Trainer: Jeana Offenhäuser

Männerballett Jahrmarkt: Lutz Ehrhardt, Stefan Jung, Uwe Knapp, Jonah Wendel, Jan Kiefer, Detlef Schultz, Peter Wendel, Trainer: Anja Bayer

Büttenreden:

Waltraud und Mariechen & Die Tücken des Internet: Kerstin Cölsch und Anja Nickel

Die fünf Stufen des Alkohol: Peter Wendel

Max & Morris: Lilly Wendel

Die Rechenaufgabe: Peter Wedel, Jonah Wendel, Rita Kircher

Technik und Bühne: Stefan Hlava, Luz Ehrhardt, Nils Schnöder, Sonja Hlava

Schminkteam: Luca Klug, Xenia Hofer, Nicole Reder, Michelle

Bosche, Christine Honecker, Anna Schäfer, Annika Hofer Zeremonienmeister: Sven Sewohl

Hitparade: Lara Bäsel, Leonie Bäsel, Michelle Honecker, Jana Müller, Fabienne Jost, Jaqueline Jung, Larissa Keller, Emily Klos, Jeana Offenhäuser, Salome Peschel, Peter Wendel, Andre Homberg, Janne Zimmer, Steven Veit, Ruben Huber, Benjamin Baumann, Daniel Lenhard, Ruben Huber, Felix Lenhart, Janne Zimmer, Daniel Lang, Andre Homberg, Marvin Blügel, Kevin Käfer, Ruben Huber, Pascal Rauch, Pablo Geßner, Brian Antonio Alcantara, Fabian May, Lukas Pfister, Robina Wendel

Showtanz Aladin: Jugendgarde, Funkengarde, Sarah Sties, Jörg Lefebre, Fabienne Jost, Annica Hofer, Annika Baque, Nadine Wiese, Trainer Annika Baque

Sponsoren: Robina Wendel, Verbandgemeinde Zweibrücken Land