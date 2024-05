In der Kirche Maria Rosenberg findet in dieser Woche das traditionelle große Wallfahrtsfest statt. Das Fest wird seit 280 Jahren alljährlich in der Woche nach Pfingsten gefeiert.

Die „Rosenberger Tage“ 2024 stehen unter dem Motto „Wir schaffen Raum für dich“. Von diesem Mittwochan werden bis einschließlich Sonntag, 26. Mai, Gottesdienste und Veranstaltungen angeboten. Man richte sich an „Traditionsverbundene und Neugierige, Glaubende und Sinnsucher“, wie Rosenberg-Direktor Pfarrer Volker Sehy betont.

An diesem Mittwochabend, 22. Mai, steht Weihbischof Otto Georgens im Wallfahrtshof dem Pontifikalamt vor, zu dem viele Pilgerinnen und Pilger erwartet werden. Die durch den Kirchenchor Münchweiler unter der Leitung von Bernhard Haßler musikalisch gestaltete Messe beginnt um 19 Uhr. Zuvor wird es ab 18 Uhr auf dem Wallfahrtshof Gelegenheit geben, sich auszusprechen, zu beichten, sich segnen und für sich beten zu lassen. An die Festmesse schließt sich die Lichterprozession zur Lourdesgrotte an.

Von Donnerstag bis Samstag wird täglich um 10 Uhr eine Pilgermesse gefeiert. Am Donnerstag findet um 11 Uhr die beliebte Wallfahrt der Menschen mit Beeinträchtigungen statt. Zudem begibt sich bei „Maria on Tour“ das Rosenberger Gnadenbild in Seniorenzentren der Umgebung. Donnerstagsabends um 18 Uhr können alle Eltern, die ein Kind erwarten, in der Gnadenkapelle einen besonderen Segen empfangen. Am Freitag, 24. Mai, wird bei der Eucharistiefeier um 10 Uhr allen, die es wünschen, das Sakrament der Krankensalbung gespendet. Um 19 Uhr findet ein mit Lobpreis gestalteter Heilungsabend mit Pfarrer Martin Birkenhauer aus Saarbrücken statt. Am Samstag, 25. Mai, 10 Uhr, wird ein Kindererlebnistag angeboten (Anmeldung per E-Mail an info@maria-rosenberg.de).

Am Dreifaltigkeitssonntag, 26. Mai, enden die „Rosenberger Tage“. Generalvikar Markus Magin wird um 10 Uhr im Wallfahrtshof der Festtagsmesse vorstehen. Gleichzeitig bildet der Gottesdienst, die von dem Ensemble Stimmgewandt und einem Bläserensemble unter der Leitung von Christoph Schach musikalisch gestaltet wird, auch einen weiteren Höhepunkt. Nach den großen Gottesdiensten am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag schließt sich unter den Arkaden ein gemütliches Beisammensein an, zu dem Rosenberger Spezialitäten serviert werden.